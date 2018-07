Raffaella Mennoia vittima degli hacker: “Queste persone vivono una vita infelice”

Brutta sorpresa per Raffaella Mennoia.

Ieri sera la storica autrice del programma ‘Uomini e Donne’ e fidata collaboratrice di Maria De Filippi si è ritrovata impossibilitata ad accedere alla sua pagina Instagram, luogo virtuale su cui condivide immagini e pensieri con i numerosi follower, a causa degli hacker.

In un primo momento molti si sono chiesti il motivo per cui la Mennoia avesse di punto in bianco disattivato l’account, poi ricreato falsamente ma privo di immagini e post.

All’interrogativo ha risposto su Facebook la stessa titolare della pagina che ha raccontato l’accaduto e spiegato di essere stata vittima di un hacker.

“Ieri, in serata mi hanno hackerato il profilo Instagram. Sto cercando di risolvere il problema il prima possibile, dopodiché, se non dovessi riuscirci vi farò sapere quale sarà il mio nuovo profilo”, ha fatto sapere la Mennoia che agli artefici del disagio ha rivolto un comprensibile pensiero corredato da un post scriptum: “Purtroppo queste persone vivono una vita infelice. L’uomo è sempre stato infelice perché dimentica quello che ha, e cerca di ottenere ciò che non può realizzare. Cit”.

Nei giorni scorsi la stessa situazione si è verificata con Aida Nizar che ha denunciato di essere sparita da Instagram proprio per l’intervento di alcuni hacker che le hanno disattivato l’account, tutt’ora sospeso.