Bomba a Rai2, 'I Fatti Vostri' e 'Detto Fatto' a rischio chiusura

Presentata stamattina in conferenza stampa la nuova Rai 2 di Carlo Freccero. Eletto direttore di rete lo scorso novembre, Freccero ha enunciato le novità previste per i prossimi mesi, senza risparmiare qualche perplessità riguardo alle trasmissioni già in onda, come 'I Fatti Vostri' di Michele Guardì e 'Detto Fatto'. Tanto che c'è chi ipotizza che presto i due programmi potrebbero chiudere.

A scatenare i sospetti alcune dichiarazioni pronunciate in conferenza. "Bisogna fare dei calcoli - ha affermato Freccero - Detto Fatto poteva andare su Rai1, Guardì anche. Sono programmi da Rai1. Sono fatti bene, ma sono da Rai1". Se le ipotesi di chiusura venissero confermate, si tratterebbe in qualche modo della fine di un'era per 'I Fatti Vostri', in onda su Rai 2 da ormai trent'anni, mentre 'Detto Fatto' (con Caterina Balivo prima e con Bianca Guaccero poi) tiene compagnia al pubblico del pomeriggio da ormai sei anni. Ogni considerazione, però, resta al momento prematura, poiché il direttore ha precisato "Domani pomeriggio faccio il piano finanziario della rete 2019, in base a quello si vedrà".