Palinsesti Rai: Clerici fuori, Fiorello a bordo

Sono stati presentati questa mattina a Milano, all'Ex Fiera Portello, i palinsesti Rai della prossima stagione. Tante le conferme ma anche le novità, mentre tra i ritorni più attesi c'è quello di Fiorello.

La conduzione di 'Unomattina' resta affidata anche in autunno-inverno ai nuovi conduttori di 'Unomattina Estate' Roberto Poletti e Valentina Bisti, 'La Vita in Diretta' va alla coppia Lorella Cuccarini-Alberto Matano. Novità anche a 'Mattina in famiglia' nel weekend di Rai1, dove al fianco di Tiberio Timperi ci sarà Monica Setta. Caterina Balivo è confermata alla guida di 'Vieni da me' nel primo pomeriggio e Elisa Isoardi al timone de 'La prova del cuoco'. Mara Venier torna a 'Domenica In', mentre a seguire non ci sarà più Cristina Parodi ma a Francesca Fialdini con il programma 'A ruota libera'.

In prima serata tornano Carlo Conti con 'Tale e Quale Show', il venerdì, e Alberto Angela il sabato, ma non mancheranno nuove trasmissioni, una condotta da Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrata, dal 29 novembre, e una da Enrico Ruggeri, dal 16 novembre. Sempre in prima serata ancora Mara Venier, dal 20 dicembre, con 'La porta dei sogni'. Confermato anche Fabio Fazio la domenica sera con 'Che tempo che fa', ma su Rai2.

Nella seconda serata, oltre a 'Porta a Porta' con Bruno Vespa e 'Frontiere' con Franco Di Mare, arrivano Pierluigi Diaco con 'Io e te di notte' e Maurizio Costanzo, in onda dal 16 dicembre, con 'Gran Varietà'.

Rai, Antonella Clerici assente dai palinsesti autunnali

Antonella Clerici, per il momento assente dai palinsesti autunnali 2019 Rai, fatta eccezione per la conduzione della Festa di Natale Telethon, potrebbe tornare sulla tv pubblica con l'inizio dell'anno nuovo. Lo dice la direttrice di Rai1, Teresa De Santis, durante la conferenza stampa. "Antonella Clerici - spiega De Santis - è una figura storica della Rai. Negli anni ha accettato molte sperimentazioni ma questo coraggio non sempre l'ha premiata. Ora stiamo ragionando insieme su un programma di racconto degli anni passati per la prima parte dell'anno prossimo".

Rai, tra le novità Rai Play e il ritorno di Fiorello

Tra le novità svelate durante la presentazione dei palinsesti Rai 2019, c'è il rinnovamento di Rai Play, la piattaforma dei contenuti on demand della tv pubblica. Lo spiega in conferenza stampa Elena Capparelli, direttrice Area digital. "Dopo un lungo studio - dice - oggi il Paese è tecnologicamente maturo abbastanza e in autunno Rai Play cambierà, diventando un canale autonomo. Non inseguiremo le offerte di altri ma giocheremo da leader grazie alla nostra storia". Un rinnovamento, precisa Capparelli, realizzato in toto "con competenze interne". La nuova Rai Play sarà compatibile con tutti i device, spiega Capparelli, smart tv comprese. "Guarderemo alla memoria - continua la direttrice - ma sarà anche un laboratorio dove sperimenteremo nuovi format, volti e linguaggi".

Su Rai Play il ritorno di Fiorello con un nuovo programma che partirà dal 4 novembre. Si tratterà di 18 show live su Rai Play con 5 access su Rai1. "E' un grande progetto multipiattaforma e multimediale, unico al mondo - spiega l'ad Salini - che abbiamo condiviso con Fiorello alcuni mesi fa. Sono orgoglioso di aver portato Fiorello a bordo". Assente in conferenza stampa il diretto interessato, che però interviene con un video: "Siamo pronti per questa nuova avventura su Rai Play", dice Fiorello, scherzando sulla speranza che "i vertici Rai saltino, così evito questo nuovo programma che mi mette ansia".