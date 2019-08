Anniversario Ponte Morandi, Rai cambia palinsesto: la programmazione dedicata

Genova un anno dopo. Il 14 agosto, alle 11.36 sono trascorsi 12 mesi da quella tragica mattinata in cui il Ponte Morandi, una struttura simbolo e un collegamento viario irrinunciabile per la città e per l’intero Paese, crollò in pochi istanti trascinando con sé le vite di 43 persone. La Rai dedicherà al primo anniversario del crollo un’ampia programmazione su tutte le reti.

Anniversario Ponte Morandi: Rainews24

Mercoledì 14 agosto, Rainews24 garantirà servizi e dirette continue sulle celebrazioni previste a Genova per ricordare la tragedia, mentre la programmazione speciale di Rai1 partirà alle 7.10 quando “Uno Mattina Estate” dedicherà all’anniversario gran parte del programma.

Anniversario Ponte Morandi: Rai Uno, Rai Tre

Sarà la redazione del Tg1 con lo speciale del Tg1 in collaborazione con la Tgr Liguria a curare la diretta da Genova a partire dalle 9.40. Dal cantiere Stefania Battistini condurrà il programma che, in diretta, racconterà le celebrazioni alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Alle 11.36, momento del crollo, la commemorazione prevede un minuto di silenzio in ricordo delle 43 vittime.

A seguire, su Rai3, toccherà al Tg3 prendere la linea, dalle 12 fino alle 12.50, con servizi e collegamenti dal quartiere Coronata. Poi, dalle 15 su Rai3, la Testata Giornalistica Regionale racconterà con uno speciale a diffusione nazionale gli stati d’animo e le prospettive del capoluogo Ligure dopo un evento così traumatico per il territorio e per tutta la comunità.

Nel pomeriggio, su Rai1, “La Vita in Diretta Estate” riserverà, a partire dalle 16.50, l’intera puntata all’anniversario.

Ma il ricordo e la riflessione non si fermano al 14 agosto. Lunedì 19 agosto su Rai3 Agorà Estate ricorderà la tragedia di Genova con uno spazio di approfondimento mentre domenica 15 settembre andrà in onda su Rai3 alle 21.20 il docufilm “Genova ore 11.36” per raccontare, attraverso una lavorazione durata 8 mesi con oltre 100 persone incontrate tra testimoni oculari, soccorritori e forze dell’ordine, il crollo del Ponte Morandi dal punto di vista delle vittime.

Anniversario Ponte Morandi: Rai Storia, Rai Cultura, Rai 5

Una programmazione speciale quella che Rai Cultura dedicherà il 14 agosto per rendere omaggio a Genova. Si comincerà a mezzanotte su Rai Storia (in replica alle 5.30, alle 8.30, alle 11.30 e alle 14) con “Il giorno e la storia” che ricostruisce gli eventi della mattina del 14 agosto 2018.

Alle 11.30 su Rai5 verrà riproposto il “Requiem” di Mozart nel concerto tenuto a Ravenna nella Pasqua del 2000 con l’orchestra della fondazione Toscanini di Parma e il Simphony Chorus della BBC diretti dal maestro Paolo Olmi.

Alle 11.55 su Rai Storia andrà in onda la Pillola Unesco dedicata a “Genova: le strade nuove e il sistema dei Palazzi dei Rolli”, ovvero il primo esempio in Europa di un progetto di sviluppo urbano associato a un sistema di alloggio pubblico datato 1576.

Sempre su Rai Storia, dalle 12 alle 17, Viaggio in Italia sarà dedicato a Genova e alla Liguria, a partire da “Liguria porta del mondo” sulla migrazione dei genovesi, “Storie del porto di Genova”, “Liguria – Che tempi!” sul cinema e il teatro nella tradizione ligure, “La stagione dei Blitz” sugli stornellatori liguri e la scuola dei cantautori genovesi, per arrivare a “Festa farina forca – La sfida”, una puntata dedicata all’architettura della città ligure.

Su Rai5 anche la serata del 14 agosto sarà dedicata al ricordo. Si partirà alle 21.15 con il Concerto per Genova eseguito nel dicembre 2018 dalla Young Musicians European Orchestra diretta da Paolo Olmi. A seguire “Di là dal fiume e tra gli alberi – Il porto di Genova” di Federico Lodoli e, ancora, “Fabrizio De Andrè in tournée” perché il cantautore che più di tutti ha legato il proprio nome a Genova non poteva mancare.

Non mancherà RaiRadio1 che trasmetterà, dalle 10.05 alle 12 di mercoledì 14 agosto, "Genova un anno dopo”. Al centro dello speciale Gr1 condotto da Francesca Malaguti e Americo Mancini negli studi di Rai Radio1, e dagli inviati a Genova Valentino Russo e Carla Frogheri, la storia della costruzione del Ponte Morandi, la sua importanza dal punto di vista simbolico nell’Italia del boom economico e dal punto di vista strategico nei collegamenti con la Francia, il crollo del 14 agosto 2018, le ultime notizie sulle indagini delle cause, il punto della situazione sui lavori di demolizione e di costruzione del nuovo ponte.