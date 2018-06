Rai, il commovente omaggio a Frizzi alla presentazione dei palinsesti

E' enorme il vuoto lasciato da Fabrizio Frizzi nei colleghi e in milioni di italiani. La Rai non poteva non ricordarlo con affetto e commozione alla presentazione dei palinsesti della prossima stagione, la prima senza di lui.

L'omaggio del direttore generale Mario Orfeo è arrivato ancora prima di introdurre le novità in arrivo. Sul maxi schermo è apparsa un'immagine sorridente del conduttore scomparso lo scorso marzo e subito è scattata una lunga e commossa standing ovation del pubblico presente in sala, tra cui tanti amici e colleghi.

"Abbiamo ancora negli occhi tutte le persone in coda per dare l'ultimo saluto a Fabrizio - ha detto Orfeo- Questo sorriso è il volto della Rai che vogliamo oggi e speriamo anche per il futuro".

Dopo la morte di Frizzi erano state sollevate non poche polemiche proprio sul ruolo marginale che la Rai ha dato in tutti questi anni a un professionista come lui, non affidandogli mai grandi eventi televisivi, in primis il Festival di Sanremo, come secondo molti colleghi invece avrebbe meritato. Il condutttore non si è mai lamentato, ma ha sempre continuato a fare il suo lavoro con grande orgoglio, e tutta quella gente in coda - come ha ricordato Orfeo - è il suo più grande riscatto.