Coronavirus e Rai, è ufficiale: ecco tutti i programmi cancellati, da Vieni da Me alla Prova del Cuoco

La Rai cambia per l'emergenza del coronavirus. Alcuni programmi vengono cancellati, e sono principalmente quelli dedicati all'intrattenimento, mentre altre trasmissioni, ovvero quelle d'informazione, saranno invece rafforzate. Già da due settimane la Rai ha mutato i suoi palinsesti inserendo una maggiore offerta di cultura, ragazzi, didattica e, soprattutto, informazione, ed ora ha deciso di riorganizzare la sua offerta generalista per continuare ad offrire ai cittadini news, approfondimenti e programmi nel rispetto rigoroso delle norme sanitarie per i propri dipendenti.

Per quanto riguarda la 'mission' delle reti nello specifico, ecco una panoramica: Raiuno sarà la rete dell'approfondimento informativo e dell'intrattenimento, Raidue quella dedicata all'offerta per ragazzi, alla divulgazione e ai telefilm mentre Raitre privilegerà informazione, approfondimento e cultura.

Rai 1: cancellati La Prova del Cuoco, Vieni da Me, Marzullo, L'Eredità, I soliti Ignoti; Storie Italiane si allunga

Entrando nel dettaglio delle singole reti, su Raiuno confermato "Uno mattina". Da domani, "Storie italiane" partirà alle 10 e chiuderà alle 13.20, al posto della "Prova del cuoco". Da lunedì 16 marzo, al posto di "Vieni da me" andrà in onda "La vita in diretta" che, quindi, partirà alle 14 e chiuderà alle 15.40 circa nella prima parte. Proseguirà poi, come di consueto, dalle 16.50 alle 18.40 circa.

"I soliti ignoti" sarà in onda fino a sabato 14 marzo, tranne venerdì 13 che andrà in replica e, da domenica 15 marzo il programma proseguirà in replica. "L'Eredità" sarà in onda fino al 22 marzo per proseguire poi in replica.

Confermati gli approfondimenti informativi di "Porta a porta", "Speciale Tg1", "Tv7" e "Frontiere", come la programmazione del weekend con "Unomattina in famiglia", "Domenica In", "A ruota libera" e "Italia sì".

Da venerdì sono sospese le registrazioni di "Buongiorno benessere" e le produzioni condotte da Gigi Marzullo e "S'è fatta notte".

Rai Due: via Detto Fatto e Quelli che il calcio, spazio alla Tv dei ragazzi

Su Raidue, confermato "I Fatti vostri", dopo l'ampia programmazione mattutina per i bambini con "44 Gatti", "I Quaderni della Natura di Lulù", "Brum Brum", "Topo Tip", "Leo da Vinci" e l'edizione del trentennale dell'Albero Azzurro.

Resta l'appuntamento quotidiano con "Tg2 post".

Nel pomeriggio, al posto di "Detto fatto", che viene sospeso, spazio alla tv dei ragazzi, a partire dalle 15.45, con i migliori documentari BBC e ZDF sul mondo animale. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 16.30 l'appuntamento è con i film per ragazzi, mentre anche il fine settimana è dedicato a film, speciali di animazione e alla divulgazione, in particolare sabato 14 marzo alle 15.40 andrà in onda il film "Robo dog", mentre alle 17.10 Giovanni Muciaccia condurrà il nuovo programma di divulgazione culturale "La Porta segreta".

Sospese le registrazioni di "Social club" e "Stracult", confermato l'appuntamento informativo con "Petrolio", mentre il martedì tocca al talk di approfondimento "Patriae". Nel weekend confermato "Che tempo che fa ", sospeso "Quelli che il calcio".

Rai Tre: sospeso Tv Talk

Su Raitre, regolarmente in onda, tra gli altri "Agorà" e "Geo".

Per le prime serate, confermati "Cartabianca" "Chi l'ha visto?" mentre per il weekend sarà mantenuto il programma "Mezz'ora in più", sospesi "Tv Talk", "Per un pugno di libri", "Le parole della settimana".

Rai Cultura e gli altri

Rai Cultura, oltre al palinsesto dedicato agli studenti su Rai Scuola e sul web, propone su Rai5 e Rai Storia una programmazione straordinaria. Su Rai Storia, il pomeriggio di "Rai Storia per gli studenti" dalle 15.00, è in compagnia di Edoardo Camurri e di programmi che "viaggiano" nel tempo, dall'antichità ai nostri giorni: da lunedì 16 marzo il palinsesto prevede, dalle 15 alle 18.30, "Viva la Storia", "Cronache dall'Antichità", "1939-1945: la Seconda Guerra Mondiale" e "L'Italia della Repubblica". Su Rai5, invece, vanno in scena le arti: da lunedì 16 marzo, alle 16.00, un ciclo teatrale dedicato a Pirandello; alle 18.00, uno spazio dedicato a Opera, balletto e musica colta e, alle 20.00, si chiude con "L'altro '900" che racconta la nostra letteratura del "secolo breve".