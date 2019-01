Scossone Rai, "fuori Fazio, dentro Giletti e Belen": la voce bomba

Viale Mazzini trema con i nuovi vertici Rai. Dopo le dichiarazioni di Freccero, che ha promesso un'importante rivoluzione per la seconda rete, anche l'ammiraglia potrebbe subire un bello scossone. Secondo insistenti rumors, infatti, Fabio Fazio sarebbe pronto a fare le valigie con il suo "Che tempo che fa" e Luciana Littizzetto al seguito. Ritorno su Rai 3? Potrebbe essere questa la proposta, ma a quanto pare il conduttore starebbe vagliando un super contratto già proposto da Discovery.

Le porte di Rai 1, invece, potrebbero riaprisi per Massimo Giletti, "costretto" nel 2017 a traslocare su La7 con "L'Arena". Il conduttore non ha mai negato la grande voglia di ritornare nella grande famiglia della tv pubblica e proprio l'altra sera, in collegamento con Fiorello su Radio Deejay, si è lasciato sfuggire: "Vedo una luce in fondo al tunnel, qualcosa succederà a giugno". Altro colpo di scena potrebbe essere l'arrivo in Rai di uno dei volti Mediaset più forti, Belen Rodriguez. La showgirl argentina sarebbe stanca di fare la spalla e, delusa per non aver ancora un programma tutto suo, non ci penserebbe due volte a dire di sì al competitor che la brama da anni.

Qualche voce, poi, inizia a serpeggiare anche intorno a "La vita in diretta". In bilico Francesca Fialdini, al contrario della new entry Tiberio Timperi. Il conduttore resterebbe al timone del programma pomeridiano di Rai 1, mentre al posto della veterana arriverebbe Elisa Isoardi, spodestata da "La prova del cuoco" che, almeno per ora, resterebbe vacante. Solo rumors? Staremo a vedere...