Rai2, Freccero vuole Stefano De Martino alla conduzione di 'Made in Sud'

Carlo Freccero, neo direttore di Rai 2, è intervenuto su Radio CRC e ha parlato del ritorno in tv di 'Made in Sud', trasmissione comica della seconda rete andata in onda per 5 anni fino al 2017. "Fare tv è come fare il calcio. Fare il palinsesto è come fare la formazione. Napoli? Per me è un città importante. Il 25 febbraio parte la nuova edizione di 'Made In Sud' con una novità assoluta. Non posso dire niente perché non ho ancora firmato il contratto. Mi piacerebbe avere come presentatore Stefano De Martino. Purtroppo non so se verrà perché è conteso con Mediaset", spiega Ferrero.

Tutte le novità di Carlo Freccero a Rai2

Il ritorno di 'Made in Sud' si aggiunge alle tante novità apportate al palinsesto dal neo direttore. Tra queste, la possibile chiusura de 'I Fatti Vostri' e 'Detto Fatto', una nuova edizione di 'The Voice of Italy' con Simona Ventura e il rientro in Rai del comico Daniele Luttazzi. Ancora non è certo, però, che De Martino accetterà la proposta. Sembrano comunque esclusi dal toto-conduttori gli ex timonieri del programma Gigi e Ross.

