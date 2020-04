“Viva Raimondo!”: Mediaset ricorda Vianello a dieci anni dalla scomparsa

Il 15 aprile 2010 la tv italiana perdeva uno dei suoi protagonisti più amati, Raimondo Vianello, autore di pagine indimenticabili della storia del nostro spettacolo. Nel decennale della sua scomparsa Mediaset ha programmato una giornata dedicata al grande artista, al suo estro e alle tante produzioni di cui è stato formidabile mattatore, con una rassegna confezionata da “Cine34” e “Mediaset Extra” che gli renderanno omaggio per l’intera giornata di mercoledì 15 aprile 2020.

‘Viva Raimondo!’: i programmi Mediaset dedicati a Vianello

Il doppio tributo ‘Viva Raimondo!’ occupa la giornata di mercoledì 15 aprile, dalle 8.00 del mattino a notte inoltrata, su ‘Cine34’ e su ‘Mediaset Extra’. La celebrazione offre un’ampia selezione di pellicole, di sitcom, di film per la TV, di show di culto, completata da estratti de “I tre Tenori”, con Vianello in compagnia di Corrado e Mike Bongiorno.

Nove i film sulla rete tematica dedicata al cinema italiano: tra questi, in prima serata, “I magnifici tre” (commedia diretta da Giorgio Simonelli, su soggetto di Bruno Corbucci, con Walter Chiari e Ugo Tognazzi) e, a seguire, “Amori all’italiana”, di Steno (pellicola a episodi, dove Vianello interpreta un principe ereditario, un latin lover da spiaggia, un nobile, uno sposo novello, un agente segreto, un ubriaco in smoking e uno strabico). Mediaset Extra, invece, si occupa di raccontare il Vianello televisivo, quello che lo ha visto prevalentemente in coppia con l’amata Sandra. La maratona prende il via alle ore 8.00 con il game show “Zig Zag” e, in prima serata, offre alcune puntate della storica “Casa Vianello”.

Di seguito, l’intera programmazione:

Cine34: ore 10 Psycosissimo – ore 11 A noi piace freddo – ore 13 Gli eroi del west – ore 15 7 volte 7 – ore 17 Ringo e Gringo contro tutti – ore 19 Risate all’italiana – ore 21 I magnifici 3 – ore 23 Amore all’italiana – ore 1 Due contro tutti.

Mediaset Extra: ore 8 Zig zag – ore 9 Attenti a noi due – ore 11 Sandra e Raimondo Supershow – ore 14 I tre tenori – ore 16 Sandra e Raimondo Show – ore 18.30 I misteri di Cascina Vianello – ore 21 Casa Vianello – ore 00 Attenti a noi due