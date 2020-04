L'omaggio di RaiPlay a Raimondo Vianello nel decennale della scomparsa

Dieci anni fa, il 15 aprile del 2010, se ne andava uno dei personaggi più amati del varietà italiano, un attore, sceneggiatore e presentatore il cui nome è stato ed è tuttora sinonimo di un’ironia garbata, intelligente e sorniona: Raimondo Vianello.

Per l’occasione, nella sezione Teche di RaiPlay sarà possibile trovare una selezione dei programmi di culto che lo hanno visto protagonista nel corso della sua lunga carriera e che hanno segnato la storia della nostra TV.

A partire dall'ultimo varietà del sabato sera, che nel 1981 lo vide in coppia con la sua ‘metà’ artistica e compagna di una vita intera, Sandra Mondaini, per l’ultima volta in Rai, “Stasera niente di nuovo”, un grande successo firmato Romolo Siena. Lo show, in un continuo dialogo fra tradizione e innovazione, spaziava dagli sketch a tema di Vianello, spalleggiato da Gianni Agus ed Enzo Liberti, ai "dietro le quinte" con i battibecchi tra Sandra e Heather Parisi, che cantò la sigla d'apertura “Ti rockerò” facendone un successo da hit parade. Esilarante anche la sigla finale “Si chiama Zorro”, con Raimondo e Sandra nei panni dello spadaccino e della donzella rapita.