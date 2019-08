Edoardo Raspelli, addio a Melaverde dopo 20 anni: "Mi piange il cuore"

Un addio pesante, per il pubblico e per lui. Edoardo Raspelli lascia Melaverde dopo oltre vent'anni al timone del programma culinario di Canale 5 (inizialmente in onda su Rete 4, ndr), prima come inviato e poi come conduttore. Una decisione sofferta, che il giornalista spiega in una nota stampa: "Mi avevano comunicato di aver deciso di voler fare a meno di me nel 2020 ma di volermi far condurre la metà delle puntate di quest'autunno, sette su quattordici. Preferisco lasciar perdere, anche se ho il magone".

Una scelta per certi versi 'obbligata', dunque, a cui è arrivato dopo una difficile riflessione. "Il contratto mi veniva fatto ogni sei mesi - prosegue - possono fare in piena libertà quello che vogliono".

Capitolo chiuso per Raspelli, con non poca amarezza e qualche rimpianto: "Mi piange il cuore, dopo quasi 21 anni. Melaverde era tutta la mia vita professionale (e non solo), ma non me la sento di proseguire così, a corrente alternata". Su chi raccoglierà il testimone ancora nessuna notizia.