Raz Degan, all'Isola dei Famosi per le cure della madre: "Quanta ignoranza, i paguri hanno più dignità"

La vittoria all'Isola dei Famosi nel 2017 poteva spalancargli di nuovo le porte della tv, ma Raz Degan ha preferito tenersi stretta la sua vita degli ultimi anni, dividendosi tra la Puglia - dove vive nel suo trullo - e il resto del mondo, che non si stanca mai di esplorare.

Una scelta, quella di partecipare al reality, fatta esclusivamente per soldi - come ha svelato al Corriere della Sera - per pagare le cure a sua madre che era malata. "Laggiù ho incontrato molta ignoranza - ha detto -, i paguri hanno più dignità, però la natura era un regalo che mi ha caricato nell'anima". Di proposte ne sono arrivate tante, ma Raz non ha mai avuto dubbi: "Dire certi no ti rende più forte: più lo fai, più capisci che viviamo in un mondo virtuale. Auguro a tutti i giovani di sapere staccare il telefono per piantare un albero o dei pomodori".

Una sorpresa però ci sarà, come ha svelato: "Sono stato diretto da quelli bravi e da quelli idioti, che sanno chi sono, perché gliel'ho detto. Presto, però, forse, torno a recitare: mi hanno offerto un personaggio bello. Nel frattempo, sto montando un corto per l'amaro Jägermeister, a 25 anni dallo spot che mi rese famoso e avendo ormai 50 anni. Ne sono direttore creativo e regista, oltre che protagonista". Il resto sono solo fatti suoi.