'Rivelo' rivela Lorella Boccia (e i segreti dei vip)

Una doppia scommessa di Real Time. Un nuovo talk di seconda serata, 'Rivelo', dedicato ai segreti dei vip, e una conduttrice al debutto, Lorella Boccia, già vista al timone del daytime di 'Amici di Maria De Filippi' (con Paolo Ciavarro e Marcello Scacchetta) ma stavolta alle prese con una conduzione 'in solitaria'. Ieri sera la prima puntata, il banco di prova.

E Lorella stupisce in positivo. Bellissima e consapevole di esserlo, entusiasta in un programma cucito addosso, piacciono l'eleganza e gli sprazzi di spigliatezza tutta partenopea. Punti di forza che scioglieranno un atteggiamento un po' troppo "controllato" in certi punti, che è proprio di ogni esordio. Ma Lorella è forte del valore aggiunto di chi, facendo ciò che fa, si diverte davvero, e questo aiuta gli ospiti a confessare i loro "segreti" e il pubblico ad entrare in empatia con i loro stati d'animo. "C’è ancora molto da fare e imparare ma ci tenevo a dirvi grazie per avermi regalato un sorriso questa mattina. Un nuovo inizio che ricorderò a vita. Con umiltà ma tanta voglia di fare", scrive stamattina su instagram, mentre tenta l'ascesa a nuovo volto Discovery.

Le interviste fanno notizia. Complice il traino di ospiti 'di peso' nel mondo del gossip. Come Stefano De Martino, che si mette in gioco a 360 gradi, dall'affetto per l'ex moglie Belen Rodriguez ("È finita perché siamo troppo simili - ha confessato - Noi siamo due bombe e ci vuole qualcosa che sappia disinnescare la bomba. Esplosione dopo esplosione, ci è caduto il tetto in testa"), alla "misteriosa" complicità con Gilda Ambrosio, da sempre vissuta in gran segreto, all'amore per il figlio Santiago ("Mio figlio mi chiede di avere un fratello e io, per colpa della mia paura nei confronti della precarietà dei rapporti, non posso accontentarlo"). O Malena, pornostar che si commuove parlando del rapporto con il papà: "Mio padre ci ha abbandonato andando all'estero per colpa del mio lavoro ma se tornasse sarei pronta a cambiare vita".

E promette bene anche la prossima puntata - sono sei gli appuntamenti previsti - che vedrà ospiti il loquace Raffaello Tonon, conduttore radiofonico e reduce dal 'Grande Fratello Vip 2017' e il ciclista Ignazio Moser, che i rumors vogliono ad un passo dalle nozze con la modella argentina (e sorella di Belen) Cecilia Rodriguez...