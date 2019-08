Uomini e donne, caos sulla redazione. Rudy Zerbi: "Ci lavoro da anni, ecco come stanno davvero le cose"

E adesso parlano Simona Ventura e Rudy Zerbi. Dopo il caos scoppiato sulla redazione di Uomini e Donne - tacciata da Teresa Cilia di ipocrisia, perché sarebbe stata a conoscenza delle "vite segrete" dei concorrenti (il riferimento è al 'Sara Affi Fella- gate' ndr) e le sfrutterebbe per creare caos mediatico -, adesso i due conduttori si schierano in favore della produzione. Legati entrambi alla Fascino PGT (società di Maria De Filippi che produce Uomini e Donne, ndr), l'una nel passato con 'Temptation Island Vip', l'altro nel presente, sia Simona che Rudy scagionano lo staff del reality show di Canale 5 da ogni accusa.

Rudy Zerbi su Uomini e Donne

"Lavoro nella redazione di Uomini e Donne da quasi dieci anni - scrive Zerbi - la prima cosa che mi hanno insegnato è che ci ci guarda vuole vedere persone VERE in cerca di sentimenti VERI. A volte siamo bravi nell'individuare chi cerca il vero amore, altre, invece caschiamo nel tranello di chi è lì esclusivamente in cerca di visibilità a tutti i costi, di followers, di consensi. Le pretestuose polemiche di questi giorni sono un tentativo di ricerca di una popolarità che è destinata a durare quanto un ghiacciolo dimenticato al sole. Ci vediamo a settembre".

Simona Ventura su Uomini e Donne

Quanto alla Ventura, invece, si è limitata a dare il suo consenso ad un post scritto da Michele Perna, autore del programma, che ha difeso i suo colleghi. “Non fa una piega. Io sono con voi”, ha commentato Super Simo.

Che cos'è il 'Sara Affi Fella - Gate'

Per chi non seguisse la trasmissione, ecco un breve riassunto della faccenda: Sara Affi Fella, ragazza napoletana di 23 anni, è stata accusata di aver preso in giro redazione e pubblico, dal momento che ha portato avanti il suo "trono" pur avendo una relazione segreta con l'ormai ex fidanzato Nicola Panico. Tutto è avvenuto nel corso della stagione televisiva dell'anno scorso, lasciando parecchio amaro in bocca ai telespettatori.