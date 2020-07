La controreplica di Magalli è al veleno: "Se Volpe è così fenomenale, perché sta su una rete minore?"

Non sembra placarsi la querelle più seguita della televisione. Dopo le dure accuse di Adriana Volpe oggi in diretta ad Ogni Mattina su Tv8 (QUI il video), adesso è Giancarlo Magalli a replicare alla conduttrice e a Marcello Cirillo, dopo che entrambi lo hanno accusato di aver fatto calare gli ascolti de I Fatti Vostri. "Potrei, se volessi polemizzare, rispondere che prima che arrivassero loro gli ascolti erano vicini al 20% - dice Magalli a DavideMaggio.it - E quindi è colpa loro? No, perché l’arrivo del digitale terrestre e delle tv satellitari ha molto modificato gli ascolti di tutti i programmi. Un varietà di prima serata quando era un successo superava il 30%, oggi al 16% già festeggiano".

La replica di Magalli a Volpe e Cirillo

E ancora: "Poi non è assolutamente vero che sono rimasto solo al comando, affidatario di una conduzione solitaria. Ci sono stati dei cambiamenti, nemmeno voluti da me. Al posto di Adriana prima Laura Lena Forgia e poi Roberta Morise (bravissime entrambe) e al posto di Marcello prima Jo’ di Tonno e poi Graziano Galatone (entrambi bravissimi). Talmente non sono stato in solitaria che è stato aggiunto anche Broccoli"

Infine, una stilettata: "Casomai c’è da chiedersi se Volpe e Cirillo sono così fenomenali e acchiappa ascolti come mai lei sia finita su una rete minore a fare ascolti con lo zero davanti e lui stia a casa da tre anni. Un abbraccio"

Le parole di Volpe e Cirillo contro Magalli

Il riferimento di Volpe agli ascolti è arrivato contestualmente allo sfogo di questa mattina. "Sai quando sono stata in silenzio? - ha detto in diretta - Quando una trasmissione come I Fatti Vostri, condotta anche da me e da Marcello (Cirillo, ndDM), dal 9-10% è passata, con la tua conduzione in solitaria, al 5-6% di share. Da 3 anni in costante caduta libera".

Parole a cui ha fatto eco Cirillo, altro ex volto de I Fatti Vostri: "Siamo stati in silenzio cara Adriana per rispetto, anche se non meritato, di un collega in difficoltà e di una rete a noi cara, siamo stai in silenzio anche quando ci sarebbe stato molto da dire di un uomo “finalmente solo al comando” dopo l’inspiegabile allontanamento di Demo Morselli, prima momentaneo e poi definitivo, e con lo share che crollava e riprendendosi solo un po’ con il salva ascolti Paolo Fox".