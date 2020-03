Stefano De Martino in replica con il meglio di Stasera tutto è possibile

Con le produzioni televisive ferme a causa dell'emergenza coronavirus, Rai ha deciso di riproporre il meglio dell'intrattentimento dell'ultimo anno. E così, dopo la messa in onda di 'Viva RaiPlay' di Fiorello, adesso tocca a Stefano De Martino tornare con le repliche di 'Stasera tutto è possibile'. Un modo per tenere compagnia agli italiani con un po' di leggerezza in un momento storico complicato come quello che stiamo vivendo. La quinta edizione del comedy show realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy sarà riproposta in tv da lunedì 23 marzo in prima serata.

Sul palco dell’Auditorium Rai di Napoli sarà dunque possibile rivedere vecchi e nuovi amici del programma: comici, attori e personaggi dello spettacolo con le loro prove tutte da ridere. Nella prima puntata Simona Ventura, The Jackal, Raul Cremona, Mago Forest, Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Ariadna Romero alle prese con i giochi diventati ormai dei “classici” di questo feel good show: da La Stanza Inclinata, vera e propria icona del programma con il suo pavimento posizionato a 22,5 gradi, ad Alphabody, Segui il Labiale, Step Burger e Speed Quiz.

Nessuna gara, nessuna competizione: l’unico scopo del programma - tratto da Anything goes, format di grande successo in tutto il mondo - è portare il buonumore.