Riccardo Fogli: "All'Isola dei Famosi ho subito una tortura psicologica"

Per Riccardo Fogli l’esperienza televisiva dell’Isola dei Famosi è un capitolo da cancellare. Il reality show di Canale 5 che lo ha messo al centro dell’attenzione mediatica per il presunto tradimento della moglie Karen Trentini raccontato in diretta da Fabrizio Corona, ha segnato profondamente l'ex cantante dei Pooh che è tornato sull’argomento in un’intervista al Messaggero.

Riccardo Fogli, le dure dichiarazioni sull’Isola dei Famosi

“Non me la sento di accusare persone specifiche per quanto mi è successo. Mia moglie, lei si è mossa con la legge. È quella che ha sofferto di più in questa storiaccia, accusata ingiustamente di tradirmi”, ha raccontato Riccardo Fogli ripercorrendo l’accaduto, l'ipotetico tradimento ai suoi danni sbandierato in diretta tv e l’impossibilità di nascondere il dolore ripreso dalle telecamere.

“Ero diventato una mummia. Là scelsi di vivere l'Isola fino in fondo: lavoravo dalla mattina fino alla sera. Sapevo degli stenti che avrei patito e di dover soffrire la fame, però non sapevo che avrei anche dovuto soffrire una simile tortura psicologica. Non tanto per me, quanto ma per mia moglie e i miei figli: io vivo per loro”, ha aggiunto Riccardo Fogli che fu destinatario delle scuse pubbliche da parte di Alessia Marcuzzi nella puntata successiva all’intervento di Corona. Ora il momento più difficile è passato, anche se resta il brutto ricordo di un’esperienza (“Sto riprendendo piano piano la forma fisica e psicologica: ho ripreso a correre”) così devastante da averlo indotto a lasciare definitivamente la televisione.

“Sì voglio lasciare la televisione, al massimo accetterò di cantare in qualche programma di musica, un mordi e fuggi. Ho già dato!”, ha affermato in una recente intervista al settimanale DiPiù il cantante, indelebilmente segnato dall’accaduto.