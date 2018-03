Riccardo Signoretti contro Mediaset: “Sono nella lista degli opinionisti da non invitare più”

“Io non potrò più parlarne sulle reti Mediaset. Sono stato messo nella lista degli opinionisti da non invitare più. Ma rimane la voglia di dire le cose come stanno”. Questa l’accusa mossa dal giornalista Riccardo Signoretti sul suo profilo Facebook in risposta ad una sostenitrice che chiedeva chiarimenti circa alcune dinamiche in corso all’'Isola dei Famosi'.

Direttore dei settimanali ‘Nuovo’ e ‘Nuovo Tv’, Signoretti è habitué dei talk show tv, sia Rai che Mediaset, dove è spesso invitato a commentare tematiche televisive, familiari e di costume. Nelle ultime settimane è stato tra gli ospiti più frequenti di ‘Pomeriggio 5’ e ‘Domenica Live’, programmi condotti da Barbara d’Urso su Canale 5, pronunciandosi in particolare su fatti avvenuti all’Isola, non ultimo il cosiddetto ‘Canna-gate’. Oggi l'intervento con toni polemici via social. Nessun dettaglio aggiunto sulle motivazioni all'origine della presunta decisione presa dall'azienda.