Ricci VS Baglioni, si riaccende la miccia: l'ultima bordata del papà di Striscia

Nessun armistizio tra Claudio Baglioni e Antonio Ricci. Tra i due è ancora guerra aperta dopo le dichiarazioni al vetriolo del papà di Striscia, che lo scorso inverno ci è andato giù pesante con giudizi non solo professionali ma anche estetici sul noto cantautore.

Indimenticabile quel "Il botulino gli intoppa i ragionamenti nel cervello", che sarebbe potuto costare caro a Ricci. Il condizionale è d'obbligo visto che la denuncia per diffamazione annunciata da Baglioni non è mai arrivata, almeno per ora. "L'annunciata querela non mi è mai arrivata - ha spiegato Ricci giovedì durante la conferenza stampa di Striscia la notizia - Un po' ci sono rimasto male, avevo pronto tutto l'arsenale per difendermi".

La polemica non accenna a placarsi, dunque, e all'ideatore dello storico tg satirico non mancano alleati: "Claudio Baglioni ha tutti i suoi sostenitori che mi vogliono morto, però ci sono anche dei non estimatori che quando mi vedono per strada mi abbracciano, soprattutto uomini. Io sono nato in un periodo particolare. Quando avevo 20 anni eravamo tosti, cattivi e rudi, e arriva questo a cantare 'accoccolati ad ascoltare il mare'. Nessuno mette in dubbio l'abilità di Baglioni, semplicemente se devo parlare di una canzone dell'abbandono, tra cantanti francesi e italiani ne trovo 100 più belle. Io non lo odio, mi fa schifo musicalmente". Insomma, l'antipatia è sempre viva, ma almeno i toni sembrano più pacati.