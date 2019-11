"Str***", "Ma chi ca*** sei?", nuovo scontro da Barbara d'Urso: volano stracci fra Ricky Tognazzi e Predolin

(Nel video sopra lo scontro fra Ricky Tognazzi e Marco Predolin)

Vecchi rancori sono tornati a galla nell'ultima puntata di 'Live - Non è la d'Urso', dando vita all'ennesimo siparietto infuocato in studio. Dopo la lite fra Veronica Maya e Vittorio Feltri e gli attacchi di Vittorio Sgarbi nei confronti di Vladimir Luxuria, lunedì scorso, questa settimana ci ha pensato Marco Predolin a infiammare gli animi.

Il conduttore, tra gli sferati, non ha perso l'occasione per scagliarsi prepotentemente contro Ricky Tognazzi, protagonista dell'uno contro tutti insieme a Simona Izzo, la quale nel 2017 partecipò al Grande Fratello Vip proprio con Predolin. Fu allora che l'attore scrisse dei tweet al vetriolo per difendere sua moglie, dando dello "sfigato" al gieffino famoso.

"Finalmente dopo due anni posso guardare in faccia questo str***" ha esordito Predolin, che ha continuato a incalzare senza pietà Tognazzi. "Sei stato offensivo con gli altri concorrenti - è intervenuto Ricky -. Hai dato del pedofilo, dell'omosessuale. Hai detto qualsiasi cosa. Io ti compatisco". I toni si fanno sempre più accesi: "Ti nascondi dietro ai social. Non devi rompermi i cog*** Ricky Tognazzi. Tu ti chiami Ricky, non Ugo, capito?"

Tempestivo l'intervento di Barbara d'Urso (che ha imparato la lezione), per provare a calmare le acque, ma con scarsi risultati. "Sei e rimani un maleducato, un incapace - ha continuato il marito della Izzo -. Cosa c'entra Ugo? Sai solo insultare gli omosessuali, le donne, sai parlare dietro le spalle. Sei quello che sei. Ma come ti permetti di darmi dello str***? Ma chi ca*** sei? Ti sei guadagnato 5 minuti di fama, bravo Predolin".

La padrona di casa ci riprova: "Possiamo provare a risolvere le cose in modo pacato?". Invito accettato da entrambi, che hanno finalmente sotterrato l'ascia di guerra e si sono abbracciati, chiedendosi prima scusa. Pace fatta.