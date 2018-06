Riki torna sui social. Facchinetti: “Domani conquistiamo Verona”

Riccardo Marcuzzo, finalista di Amici del 2017, ha fatto preoccupare non poco i fan dopo le sue esternazioni espresse in un’intervista prima e sui social in seguito. Il momento peggiore, tuttavia, sembra passato, visto che dopo averle messe offline, le sue pagine social sono tornate attive e il manager Francesco Facchinetti ha lasciato intendere che Riki potrebbe tornare a cantare.

Qualche giorno fa, il cantante 26enne che con gli album ‘Perdo le parole’ e ‘Mania’ ha conquistato le classifiche di vendita del 2017, aveva confidato a Vanity Fair: “Prima da fan vedevo solo la parte bella della fama, non capivo, ora sì: devi proteggerti e avere la testa per gestire le forze (…) Sono come un bicchiere colmo d’acqua: ho vissuto così tante cose straordinarie che è difficile che qualcosa mi emozioni tanto. La cosa brutta è che sono un po’ vuoto".

Parole le sue che sono state preludio di nuovi messaggi inviati ai follower attraverso le stories di Instagram: “Questi due giorni non sono riuscito a provare, ho ancora l’influenza e domani non sarò all’Arena di Verona. In realtà non voglio fare nessun evento se non Piazza del Duomo perché mi sono rotto il c***o”.

In un secondo momento il profilo di Riki è stato disabilitato e ai fan che chiedevano spiegazioni, Francesco Facchinetti, manager del cantante, ha risposto con un’altra storia che ha spiegato la necessità del ragazzo di riposare: "Il profilo di Riki non è stato hackerato, è offline perché deve staccare un attimo e ha bisogno di riposo”.

Facchinetti: “Domani si conquista Verona”

Qualche ora fa, sempre via social, si annuncia quello che pare un nuovo e positivo cambio di programma.

Se in vista del momento non proprio lieto di Riki, la sua partecipazione ai Wind Music Awards 2018 di oggi 5 giugno all’Arena di Verona sembrava compromessa, un messaggio di Facchinetti scritto in calce alla foto che lo mostra felice con il cantante promette il contrario.

“La famiglia è sempre la famiglia...e domani si conquista Verona”, si legge sul suo Instagram, inondati di auguri e in bocca al lupo da parte di quanti non vedono l’ora di vedere Riky sul palco forte come sempre.