Domenica In, Rita Dalla Chiesa e la lite con Al Bano: tutta la verità

Colpo di scena a Domenica In. Dopo una lunga chiacchierata tra Rita Dalla Chiesa e Mara Venier, la padrona di casa ha svelato un retroscena molto privato riguardo al rapporto tra la sua amica e Al Bano. I due, legati da una profonda amicizia, non si parlano da un anno, come ha rivelato pubblicamente la Venier.

"La vostra è un'amicizia forte, non posso accettare che sia finita così per una stupidata" ha detto la conduttrice. Ma di quale "stupidata" parla? Il motivo, in realtà, non è ben chiaro nemmeno a Rita Dalla Chiesa: "Tu e Al Bano siete le persone che mi sono state più vicino da sempre - ha spiegato - E' un dolore quello che è successo tra me e lui. Mi fa male questa cosa. E' un'impuntatura sua, o magari ho sbagliato io. Si può anche sbagliare, ma non so cosa ho fatto. Probabilmente la mia amicizia con Loredana (Lecciso, ndr) - Ho provato a ragionare con Mara - ho cercato di difenderla, ma era la sua compagna e mi sembrava giusto farlo, senza nulla togliere a Romina. Non ho capito cosa è successo, ma mi sono trovata immischiata in un tornado che riguardava loro, mi ci sono trovata dentro anche se Al Bano e io avevamo sempre detto che nessuno poteva sporcare la nostra amicizia".

"Mi manca Al Bano - ha fatto sapere Rita - ma in un anno ho perso due persone importantissime della mia vita, Fabrizio e mio genero. Perdo anche un grandissimo amico, mi fa male, ma la priorità ce l'hanno gli altri dolori. Se tu non sei stato in grado di starmi vicino in un periodo in cui sono stata tanto male, vuol dire che forse quell'amicizia...", alt. E' Mara Venier a interromperla, prima di lanciare un appello al cantante: "La vostra è una vera amicizia. Al Bano, se stai vedendo Domenica In ascoltami. Non si può fare che tu e Rita non vi sentite da così tanto tempo. Telefonatevi, poi vieni a Roma e ci andiamo a mangiare una bella pizza tutti e tre".

Domenica In, Rita Dalla Chiesa: "Un anno difficile, mi sono chiusa in me stessa"

Non si è risparmiata Rita Dalla Chiesa con la sua amica Mara Venier. "Non è semplice parlare di certe cose davanti alla telecamere" ha spiegato commossa mentre ricordava il grande amore con Fabrizio Frizzi e il dolore provato per la sua repentina scomparsa. Un anno difficile per lei, segnato da un'altra morte, quella di suo genero: "Non è stato un anno semplice, per diversi motivi. Mi sono chiusa in me stessa. Mi sono data a mia figlia e a mio nipote, mi sono data anche al lavoro, ma ho perso quella voglia di fare caciara". "Dobbiamo ritrovarla, non va bene così" l'ha spronata Mara Venier e la sua risposta è quella di una grande donna, ma soprattutto di una grande mamma: "Il giorno in cui vedrò che Giulia sarà più serena ricomincerò a pensare anche a me stessa".