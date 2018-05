Rita Dalla Chiesa ricorda Fabrizio Frizzi nell’anniversario della strage di Capaci

Il 23 maggio ricorre l’anniversario della strage di Capaci del 1992, giorno in cui il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti di scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro persero la vita in un vile attentato mafioso.

Quel giorno l’Italia intera ne rimase sconvolta, ma ciò nonostante, la Rai decise di mandare in onda comunque la puntata finale di ‘Scommettiamo che?’ sul primo canale, condotta da Fabrizio Frizzi e Milly Carlucci.

A distanza di 26 anni da quel giorno, Rita Dalla Chiesa ha voluto ricordare il conduttore scomparso due mesi fa al quale era sentimentalmente legata all’epoca dei fatti, e – soprattutto – la pena che provò nel dover andare in onda in una serata così devastante per ogni italiano.

Sui social Rita Dalla Chiesa, figlia del generale Carlo Alberto ucciso dalla mafia a Palermo nel 1982, ha ripercorso quelle ore descrivendo così lo stato d’animo di Fabrizio Frizzi poco prima della diretta tv:

“Pago’ lui per tutti. Ha lottato contro chiunque per non andare in onda. Si sentiva in colpa nei confronti di un’Italia sconvolta per quello che era successo. Ero in camerino con lui, distrutta. Mi sembrava di aver perso mio padre per la seconda volta. Scese in studio con un abbraccio, chiedendomi “scusa”. La Rai di allora, a parte Michele Guardi’, scusa” ai telespettatori non l’ha mai chiesta”.