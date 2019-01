Rita Dalla Chiesa ricorda Forum e i "suoi" giudici del cuore: la toccante dedica sui social

Rita Dalla Chiesa ha aperto il cassetto dei suoi ricordi più cari e ha affidato a Instagram un frammento fotografico che raffigura un pezzo importante della sua vita professionale ma anche umana: la conduzione di ‘Forum’, programma Mediaset di cui è stata il volto per ben nove edizioni.

La conduttrice non ha mai fatto mistero essere rimasta molto affezionata alla trasmissione oggi condotta da Barbara Palombelli su Canale 5 e Rete 4, al punto da aver dichiarato di non riuscire più a guardarla. E a Maurizio Costanzo che ha sottolineato come la sua presenza possa dare ancora tanto al programma, “Le cose resteranno quelle che sono oggi” ha risposto, per poi inviare i più sinceri auguri alla collega che siede al suo posto.

Ma la nostalgia per quella che è e resterà sempre la sua trasmissione soprattutto agli occhi del pubblico affezionato al suo stile garbato e gentile si è palesata adesso attraverso una foto che ha ricordato due pilastri del programma: i giudici Santi Licheri e Tina Lagostena Bassi.

Forum, Rita Dalla Chiesa ricorda i giudici Santi Licheri e Tina Lagostena Bassi

“I ‘miei’ giudici del cuore. Santi Licheri e Tina Lagostena Bassi. Cultura, educazione, senso profondo della legge”: queste le brevi e significative parole che hanno affiancato una foto in bianco e nero condivisa da Rita Dalla Chiesa su Instagram. Accanto a lei sorridente i due storici giudici del programma: Santi Licheri che ha giudicato le cause televisive dal 29 settembre 1985 al 29 maggio 2009 e Tina Lagostena Bassi (dal 14 settembre 1998 al 19 febbraio 2008).

Tantissimi i follower che hanno apprezzato il ricordo dei due professionisti scomparsi (Licheri il 4 aprile del 2010, Lagostena Bassi il 4 marzo del 2008) e molto amati dal pubblico che, grazie alla foto condivisa da Rita Dalla Chiesa, ha potuto dedicare loro un pensiero di affetto e grande stima.