Rita Dalla Chiesa: "Dietro il mio linciaggio ci sono alcuni fan di Romina. Adesso basta"

A questo punto Rita Dalla Chiesa dice basta davvero, e chiede una volta per tutte il silenzio e il rispetto da parte di chi “voleva a tutti i costi sporcare una storia che, per 35 anni, ha avuto dentro solo correttezza e luce”.

La storia è quella tra lei e Fabrizio Frizzi, il conduttore e suo ex marito scomparso poco più di un mese fa.

Più volte la conduttrice ha parlato di lui, del loro bellissimo rapporto che si era mantenuto sincero e autentico nonostante la fine del loro matrimonio, ritrovandosi suo malgrado attaccata sui social da chi l’ha accusata di non avere considerazione della vedova di Frizzi, Carlotta Mantovan, e della figlia Stella di 5 anni.

In un’intervista rilasciata a Cinzia Marongiu di Tiscali.it, la conduttrice ha chiarito ogni aspetto della vicenda che, stando al suo racconto, s’incrocia con quella di Al Bano, Romina Power e Loredana Lecciso: gli attacchi social rivolti alla conduttrice, infatti, arriverebbero da un fan club dedicato a Romina, perché Rita Dalla Chiesa è amica di Loredana Lecciso e in passato ha fatto delle dichiarazioni a suo favore.

“Non riusciranno mai a mettere Carlotta e me l’una contro l’atra”

Nell’intervista Rita Dalla Chiesa ha tracciato un percorso del suo rapporto con Fabrizio Frizzi, conosciuto nel 1982 tre mesi dopo l’assassinio del padre, il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. “Fabrizio mi ha tirata su, mi ha preso per i capelli. Se lui dopo 16 anni decide di andarsene come fai a non continuare a volergli bene e a stimarlo? Io ho stimato un uomo, la persona più per bene che ho conosciuto. Dopo mio padre e mio fratello, c’è Fabrizio” ha spiegato la giornalista per poi ribadire il rapporto di stima e rispetto intercorso con lui e la moglie Carlotta Mantovan negli anni successivi. (“Fabrizio è sempre venuto a tutti i miei compleanni ed è venuto con Carlotta alla prima comunione di Lorenzo, mio nipotino”).

“Perché mi devo giustificare per non essere andata contro il mio ex marito con il bazooka come fanno tutti?” ha chiesto ancora Rita che giura che mai nessuno sarà in grado di metterla contro la moglie di Frizzi: “ È stata Carlotta stessa a dirmi: ‘Rita abbiamo amato lo stesso uomo in due periodi diversi della vita’. E questo ci unirà sempre”, ha confidato.

Dietro gli attacchi un fan club dedicato a Romina Power

Rita Dalla Chiesa ha affermato che a scrivere i commenti più acerrimi contro di lei sono persone che appartengono a un fan club dedicato a Romina Power.

“Vorrei dire che non possono minare il mio vissuto con Fabrizio con paragoni che non esistono” - ha spiegato la conduttrice -“Al Bano e Romina si sono lasciati in un determinato modo. Fabrizio ed io ci siamo lasciati in un altro. Ogni coppia ha le proprie dinamiche ed equilibri che vanno rispettati. Io non posso pagare per essere stata amica da sempre di Al Bano e per non esserla stata di Romina, ma solo perché lei, quando si sono separati, è partita per l’America e non abbiamo avuto modo di approfondire la nostra conoscenza. Sono stata vicino ad Al Bano negli anni della sua solitudine e in quelli in cui ha conosciuto Loredana. Se il tuo migliore amico sta con una persona, non puoi essere negativa nei confronti di questa persona. Capivo che ad Al Bano avrebbe fatto piacere e così è nata anche un’amicizia con Loredana”.

Chiarendo di voler restare estranea ala vicenda personale che riguarda Al Bano, Loredana Lecciso e Romina Power, Rita Dalla Chiesa ha solo precisato di voler salvare la sua amicizia con il cantante e la madre dei suoi due figli e instaurare un rapporto con Romina.

Rispetto alle dichiarazioni rese tempo fa che di fatto prendevano posizione a favore di Loredana Lecciso, la conduttrice ha aggiunto di non aver avuto intenzione di ferire nessuno: “Io da moglie separata, avendo avuto un rapporto di grande familiarità con la moglie di Fabrizio, pensavo che la stessa cosa potesse accadere anche con Romina. Che poi è ciò che Al Bano ha sempre chiesto: serenità in famiglia. Ma ricordiamoci che non è una partita di calcio. Non si fa il tifo per una squadra o per l’altra. Si parla di persone, sentimenti, sensibilità e fragilità”.