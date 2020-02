Rita Dalla Chiesa difende Mara Venier dopo le polemiche

"Io non ho bisogno nemmeno di dirlo, io sto da SEMPRE con Maramia". Così Rita Dalla Chiesa, collega e amica storica di Mara Venier, si schiera in difesa della conduttrice veneta dopo le polemiche. Ieri infatti la conduttrice di Domenica In è finita nella bufera a causa di una lettera pubblicata sulla pagina Facebook dello SNAP (Sindacato Nazionale Autonomo della Produzione TV Rai e Indignerai) in cui si leggono pesanti accuse degli ispettori di produzione del CPTv di Roma contro conduttrici e conduttori del servizio pubblico radiotelevisivo. Nel post viene citata la conduttrice di Domenica In, che contattata da Affaritaliani.it ha negato in maniera netta le accuse e ha comunicato che sta già incaricando i suoi avvocati per tutelarsi in sede legale.

Dalla Chiesa si espone sulla questione commentando un post di Nicola Carraro, marito della Venier, che ieri sera ha lanciato l'hashtag #iostoconMara. "Rita, tu sei una persona onesta e ti chiedo: in tv ogni tanto vediamo tutti che Mara si arrabbia per sbagli che fa la produzione. Tu che cosa ne dici?", le chiede un utente. E Dalla Chiesa risponde: "Quando si è in diretta in una trasmissione così importante, può succedere di innervosirsi per qualcosa che non funziona. Si pensa sempre al rispetto che dobbiamo al pubblico. Ma è quello che succede in qualunque ambiente di lavoro... Le squadre tecniche Rai, come quelle Mediaset, sono fatte di bravissimi professionisti. Il confronto o lo scontro è assolutamente legittimo". Tra i sostenitori di Venier anche Monica Setta, che ha lasciato tra i commenti un emoticon a forma di cuore.

Mara Venier, la lettera degli ispettori di produzione: il testo completo