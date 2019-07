Rita Dalla Chiesa in lacrime con Paola Perego: "Non ho più paura"

Una camera d'albergo che diventa un rifugio, soprattutto per chi viaggia spesso come Rita Dalla Chiesa. La giornalista e conduttrice, protagonista dell'ultima puntata di 'Non disturbare', si è confidata con Paola Perego, tirando fuori confessioni e retroscena della sua vita privata.

La sua paura più grande? "Invecchiare e perdere la memoria", dove custodisce i ricordi più belli e preziosi legati alla famiglia, ma anche i più drammatici, come la scomparsa del papà, il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso dalla mafia nell'82. "Un uomo che si è sacrificato per tutti noi" spiega con gli occhi pieni di lacrime Rita, che la mafia ha imparato a guardarla negli occhi "Ormai non mi fa più paura. Dopo quello che hanno fatto a mio padre non possono più farmi nulla".

La vita e il sacrificio di suo padre sono un esempio per tutti, ma soprattutto per lei: "Da lui ho ereditato il senso della giustizia, della patria e dell'appartenenza al territorio, alla propria terra".