Rita Dalla Chiesa torna in tv e sugli "amici" vip: "Prima cicci-cicci, e poi..."

Dopo anni di oblio televisivo, salvo qualche apparizione qua e là, Rita Dalla Chiesa torna su Rete 4 con un programma tutto suo. Dal 19 marzo, ogni lunedì in seconda serata, sarà al timone di "Ieri Oggi Italiani", un programma scritto da Maurizio Costanzo che racconta il nostro Paese dai primi del '900 fino ad oggi.

"Per me è un ritorno a casa - ha spiegato a Il Giornale - La lontananza dalla tv paradossalmente mi ha consentito di stare più vicina alla mia famiglia. E a sostenerla in momenti terribili (a novembre è morto suo genero, marito della figlia Giulia, ndr). Anche se appaio fragile io sono una donna forte, che ha superato tutte le tremende botte sui denti che il destino le ha riservato".

E qualche botta Rita Dalla Chiesa l'ha presa anche da chi proprio non se l'aspettava, da quegli "amici" che nei momenti peggiori si sono allontanati: "Prima tutti cicci-cicci, e poi... Per carità: non sono una ragazzina e so che così va il mondo, ma riguardo alcuni di loro sono rimasta veramente, profondamente ferita". Con altri colleghi, invece, i rapporti si sono rivelati veri e profondi: "Non posso dimenticare un mio compleanno, il 31 agosto, quando, con le pasticcerie chiuse e un acquazzone in corso, Mara Venier si presentò zuppa d'acqua e con una torta in mano. Anche con Antonella Clerici ci sentiamo: abbiamo le stesse idee su molte cose, anche lei è molto mamma, molto pratica. Ma nell'ambiente io ho sempre avuto pochi amici, pochissimi fedeli: Al Bano, Gianni Togni... La verità? Ho paura delle pugnalate alla schiena. Che prima o poi arrivano sempre".