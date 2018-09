Rita Dalla Chiesa a ‘Forum’? Costanzo dice la sua, lei gli risponde su Instagram

Per anni Rita Dalla Chiesa è stata il volto e l’anima di ‘Forum’, storico programma televisivo di Mediset che dal 1985 porta nelle case degli italiani le controversie familiari tra cittadini.

A partire dal 2013 la sua conduzione è passata a Barbara Palombelli, avvicendamento che non è stato accolto con favore da quella fetta di pubblico affezionato alla sua storica timoniera che da quest’anno è ospite fissa del programma ‘Italia sì’ di Marco Liorni.

L’argomento di un auspicato ritorno a ‘Forum’ di Rita Dalla Chiesa è stato affrontato da Maurizio Costanzo nella rubrica che cura sul settimanale Nuovo.

A una lettrice che gli ha chiesto il suo parere in merito, Costanzo ha risposto con grandi parole di stima nei confronti della collega: “A Forum Rita Dalla Chiesa potrebbe dare ancora tanto (…) E’ ancora molto affezionata al programma del quale è stata il volto per quasi vent’anni. Tornare a condurre il tribunale mediatico di Mediaset quindi sarebbe una proposta allettante (…) La sua mancanza in tv si sente”.

Rita Dalla Chiesa risponde a Maurizio Costanzo

Le parole di Maurizio Costanzo non sono passare inosservate alla diretta interessata che ha voluto dedicare un post su Instagram alla questione, per ringraziare lui e il suo affezionato pubblico, rivolgere un pensiero all’attuale conduttrice Barbara Palombelli e precisare che nulla tornerà come prima rispetto alla sua posizione lavorativa.

“Un grazie pubblico, con tutto il mio affetto, a #MaurizioCostanzo per la sua stima,che mi ha accompagnata per tanta vita professionale. Ma le cose resteranno quelle che sono oggi”, ha scritto Rita Dalla Chiesa: “Un in bocca al lupo grandissimo e un abbraccio sincero a #BarbaraPalombelli che a #StaseraItalia mi sta piacendo sempre di più”.