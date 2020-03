Rita Rusic su Vittorio Cecchi Gori: “Se dovessero portarlo in carcere per lui sarà la morte”

Dopo aver appreso dell’ordine di carcerazione per l’ex marito Vittorio Cecchi Gori, Rita Rusic ha espresso tutta la sua preoccupazione per la salute del produttore cinematografico, ricoverato da giovedì notte all'ospedale Gemelli di Roma.

“Vittorio è ricoverato al policlinico Gemelli di Roma per un malore. Se dovessero portarlo in carcere la sua salute verrà compromessa perché non è autosufficiente, per lui sarà la morte”, la dichiarazione rilasciata dall’attrice ai microfoni di ‘Domenica Live’ nell’intervista che andrà in onda domenica 1 marzo.

I due sono stati sposati dal 1983 al 2000 e dopo il divorzio che ha alimentato tensioni e conflitti oggi totalmente superati, sono in ottimi rapporti.

Vittorio Cecchi Gori piantonato al Gemelli, deve scontare una pena di oltre otto anni

Al produttore cinematografico ed ex patron della Fiorentina sono contestati reati finanziari, tra cui una bancarotta fraudolenta. Ricoverato da giovedì notte all'ospedale Gemelli di Roma, Cecchi Gori è piantonato dalla polizia penitenziaria a seguito della condanna per il crac della casa di produzione cinematografica Safin in quanto destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Corte d'Appello di Roma per un cumulo di pene di 8 anni, 5 mesi e 26 giorni di reclusione relativo a reati finanziari, tra cui una bancarotta fraudolenta. I carabinieri gli hanno notificato il provvedimento direttamente in ospedale. In base alle condizioni cliniche, i medici decideranno quando dimetterlo. Una volta uscito dall'ospedale, per Cecchi Gori è previsto il trasferimento nel carcere romano di Rebibbia.