Roberto Bolle apre il 2019 su Raiuno: torna 'Danza con me'

Dopo il successo dello scorso anno, Roberto Bolle inaugura con 'Danza con me' il 2019 di Raiuno. L’ètoile sarà protagonista del prime time del 1 gennaio 2019, riportando, così, la danza in televisione.

Danza con me, gli ospiti di Roberto Bolle

A danzare con Bolle saranno star di fama internazionale, tra cui Polina Semionova, Alessandra Ferri, John Neumeier, Christopher Wheeldon, Wayne Mc Gregor, Christian Spuck, Mauro Bigonzetti, Melissa Hamilton, Elisa Badenes, Nicoletta Manni e Virna Toppi (prime ballerine del Teatro Alla Scala di Milano) e Alexander Riabko. Non solo, Roberto Bolle si cimenterà anche in una coreografia con un robot.

Come fu nel 2018, anche nella seconda edizione di Danza con me, non mancheranno volti noti del mondo della tv, del cinema, della musica. Nel corso della serata, infatti, Roberto Bolle presenterà Stefano Accorsi, Valeria Solarino, Fabio De Luigi, Luca e Paolo, Ilenia Pastorelli, Pierfrancesco Favino, Rocco Papaleo, Valerio Mastandrea. Tornerà a Danza con me anche Pif. Roberto Bolle, inoltre, danzerà sui brani di Cesare Cremonini, anche lui tra gli ospiti della serata del 1 gennaio 2019.

Danza con me, tributo a Paganini dedicato a Genova

Danza con me, proprio come lo scorso anno, sarà anche l’occasione per fermarsi a riflettere su alcuni temi e per ricordare fatti, positivi o negativi accaduti nel corso dell’anno appena trascorso. Ci sarà un tributo a Niccolò Paganini dedicato a Genova, ad esempio, e al crollo del Ponte Morandi.

Il programma, la cui direzione artistica è di Roberto Bolle, è prodotto da Rai1 in collaborazione con Ballandi Multimedia e Artedanza srl. L’appuntamento è per il 1 gennaio, in prima serata, su Raiuno.