Rai 1, primo dell’anno con “Roberto Bolle – Danza con me”: anticipazioni e ospiti

Roberto Bolle riporta la danza in televisione. L’anno scorso il primo grande show del ballerino Roberto Bolle – La mia danza libera ha letteralmente conquistato pubblico e critica, facendo parlare di “evento storico”. Per questo l'appuntamento è rinnovato con Roberto Bolle - Danza con me, in onda il primo gennaio in prima serata su Rai 1. “Questo prodotto è cresciuto ancora. Abbiamo deciso di aprirci il nuovo anno, avrà un rilievo diverso su cui vogliamo puntare”, ha spiegato Angelo Teodoli, direttore di Rai 1.

“Sono molto felice di questo programma, abbiamo fatto un lavoro straordinario - ha aggiunto Bolle, ballerino e direttore artistico dell'evento, presente durante la conferenza stampa di presentazione tenutasi all’Accademia di Ballo del Teatro alla Scala - Non credo che nessuna rete ammiraglia prima d’ora abbia dedicato un’intera serata alla danza. E’ una cosa di grande coraggio, un segno distintivo molto forte e sono orgoglioso e fiero di avere la responsabilità di trovare un linguaggio che possa portare la danza veramente a tutti”.

“Roberto Bolle – Danza con me”, tutti gli ospiti. Da Virginia Raffaele a Tiziano Ferro

Per realizzare lo show, l'Étoile ha chiamato ad esibirsi accanto a sé, stelle del balletto di fama internazionale, come le bellissime Polina Semionova, Melissa Hamilton, l’étoile di Parigi Léonore Baulac e i Primi Ballerini del Teatro alla Scala di Milano, Nicoletta Manni e Claudio Coviello. Ma anche tanti artisti dal prestigio mondiale come Sting e il “re del jookin” Lil Buck. Poi ci sono monenti ironici e spensierati con Pif, Geppi Cucciari, Virginia Raffaele, altri inaspettati come Tiziano Ferro, Fabri Fibra e Marco D’Amore. Allo spettacolo partecipano anche le allieve del teatro alla Scala e il ballerino siriano Ahmad Joudah, Lui e Roberto si esibiranno accompagnati live da Sting sulle note di Inshallah, la canzone che scrisse nel 2016, diventata manifesto del dramma dei profughi.