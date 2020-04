Roberto Bolle, ‘Il meglio di Danza con Me’: su Rai Uno una maratona lunga tre ore

Roberto Bolle ritorna in tv con 'Bolle show. Il meglio di Danza con Me', una selezione dei momenti più amati delle tre edizioni del programma campione di ascolti in onda il 18 aprile 2020 su Rai1 in prima serata, per una durata di oltre tre ore.

"Una scelta abbastanza difficile. Sono stati tre anni di grande danza, di grande intrattenimento. Non è stata facile la selezione” ha raccontato all'Adnkronos il ballerino: “Sono convinto, comunque, che il risultato sarà bellissimo con tanti ospiti di alto livello accanto alle partner che mi hanno accompagnato, da Alessandra Ferri a Svetlana Zakharova. Il meglio significa veramente avere tante eccellenze e momenti di straordinaria danza. Un programma che si annuncia molto, molto lungo. Più di tre ore. Insomma una bella maratona".

'Bolle show. Il meglio di Danza con Me': i protagonisti

Rivedremo in tv, tra gli altri, alcune delle stelle del firmamento della danza. Polina Semionova, Melissa Hamilton, Elisa Badenes, Nicoletta Manni, Virna Toppi, i giovani allievi dell'Accademia della Scala accanto a Sting, Stefano Accorsi e Andrea Bocelli, Marco D'Amore, Tiziano Ferro, Nina Zilli, Virginia Raffaele, Luca e Paolo, Ahmad Joudeh.

Sin dall'inizio 'Danza con me' si è rivelato un programma vincente, nonostante qualche timore da parte di Roberto Bolle proveniente dai grandi palcoscenici internazionali e abituato a confrontarsi con una spettacolarità diversa. "Non nascondo che avessi grandi timori - ha raccontato Bolle - Forse perché non pensavo di avere la forza e la capacità di portare la danza in prima serata su Rai Uno. Mi sembrava un disegno ambizioso. È stato Bibi Ballandi ad insistere, a credere nelle possibilità del progetto. lo confesso, ero più scettico. Mi sono ricreduto nel tempo. E oggi sono contento".

Dopo tanti principi danzati in scena, dal 'Lago' a 'Schiaccianoci', la tv ha disvelato Roberto Bolle in un ruolo inedito, quello del conduttore. "È vero. E riguardando i tre anni di 'Danza con Me' - ha continuato, scherzando - se si può dire... si nota che c'è stato un miglioramento. Oggi ho una familiarità diversa con le telecamere, una sicurezza diversa nel pormi dinanzi ai miei ospiti, nel giocare nei vari sketch. Dall'esperienza, insomma, ho imparato. Piccoli passi importanti. Non solo ballerino, ma anche padrone di casa".