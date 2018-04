Sorpresa a Milano: tra i “ballerini di strada” c’è Roberto Bolle

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

In occasione della giornata mondiale della danza, domenica 29 aprile 2018, Roberto Bolle ha organizzato un flash mob in piazza della scala a Milano e danzato insieme al corpo dei ballerini della Scala e ad un gruppo di street dancer sulle note di 'Fame'.

L'invito in piazza è stato rivolto ai danzatori di tutte le età e di qualsiasi stile e ad accoglierlo sono stati davvero in tantissimi che hanno applaudito una performance così straordinaria.

"Quando ho visto la piazza ero quasi intimorito, la gente era tanta, però abbiamo sentito il loro entusiasmo ed è stato galvanizzante ballare così in libertà, senza schemi in mezzo a loro" sono state le parole dell'etoile riportate da Milano Today.

L'esibizione di Bolle e degli altri artisti è stata l'occasione per lanciare On Dance, la sette giorni dedicata al ballo - in programma a Milano dall'11 al 17 giugno - che porterà la danza fuori dai teatri, in strada, come oggi.