"Danza con me": Roberto Bolle e Virginia Raffaele, il bacio che scatena la danza

La comica romana ha messo in mostra tutte le sue capacità non solo di attrice dalla straordinaria mimica, ma anche di ballerina che ha travolto con un bacio l’étoile dando inizio ad uno scatenato passo a due.

Un evento eccezionale ha inaugurato l’anno televisivo di Rai Uno: ‘Danza con me’, lo show con cui Roberto Bolle ha portato in prima serata la danza declinata in tutte le sue forme, è stato un successo straordinario alla luce dei consensi espressi attraverso i social dagli utenti entusiasti.

Guarda anche

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Il danzatore, dopo essersi esibito in Romeo e Giulietta nel celebre teatro di New York, tra gli applausi e i fiori è stato colpito in pieno da un peluche lanciato da un fan