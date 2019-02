Roberto D'Agostino su Maria Giovanna Maglie: "Continui a fare la cicciona cattiva anche in Rai"

La scelta di affidare la striscia d'informazione post Tg1 a Maria Giovanna Maglie - opinionista italiana e editorialista di Dagospia - sta generando non poche polemiche. Nelle ultime ore, a parlare all'Adnkronos, è stato Roberto D'Agostino, grande sostenitore della Maglie.

Roberto D'Agostino sulla Maglie: "Non deve vespizzarsi"

Il fondatore di Dagospia - sito per cui Maria Giovanna Maglie collabora, come suddetto - ha detto la sua sul possibile approdo dell'opinionista alla conduzione del post tg:

"Deve continuare a fare la cicciona cattiva - ha esordito D'Agostino - l'unico sbaglio vero da cui deve guardarsi sarebbe di adeguarsi a Rai1, a un mondo che appartiene ad un'altra epoca; deve seguire il precetto, lo stile della sua grande musa, la Fallaci, continuare ad essere dirompente e non pensare 'adesso vado a Rai1 e mi adeguo, mi 'vespizzo', deve mantenere la sua identità, che è la sua forza: essere una che non ha mai avuto problemi a fare il contropelo a chiunque, insomma deve continuare a fare la cicciona cattiva".

Roberto D'Agostino difende Maria Giovanna Maglie

Poi sulle critiche indirizzatele in questi giorni e la sua affermazione che quel che le viene davvero rimproverato è il craxismo di un tempo, D'Agostino ha aggiunto: "La Maglie non è mai stata una voltagabbana, quando ha sposato un'idea ne ha sempre pagato le conseguenze fino in fondo. Nel caso del craxismo l'Italia è piena di ex socialisti, ex craxiani ma questo trattamento è riservato solo a lei".

"Bisognerebbe anzitutto riportare le frasi di scuse da parte di chi l'aveva costretta a dimettersi della Rai, il direttore di allora Pier Luigi Celli", ha infine aggiunto D'Agostino sottolineando che vorrebbe che l'opinionista veneziana mantenesse la sua collaborazione con Dagospia: "Lei mi ha detto che continuerà e ne sono contento, certo dipenderà dal carico di lavoro che avrà, la aspetta un impegno non facile".