Morto Roberto Gervaso, ecco gli aforismi che lo hanno reso celebre

Scrittore, giornalista e anche aforista: Roberto Gervaso, scomparso ieri a 82 anni dopo una malattia, era considerato 'il principe degli aforismi' da lui disseminati in libri, articoli, in discorsi televisivi e radiofonici. "La concisione è l'arte di dire molto con poco; la prolissità, di dire niente con troppo" aveva detto sulla breve frase fulminante e brillante che condensa un principio morale, filosofico o esistenziale quale l'aforisma, definito da lui stesso come “un lapillo dell'intelligenza”.

Le sue frasi celebri sono state raccolte in quattro volumi: "Il grillo parlante" (Bompiani, 1983), "La volpe e l'uva" (Bompiani, 1989), "Aforismi" (Ten, 1994), "La vita è troppo bella per viverla in due" (Mondadori, 2015). Di seguito alcuni degli aforismi più famosi di Roberto Gervaso:

* L'uomo è nato per soffrire. E ci riesce benissimo.

* Ci adattiamo a tutto. Ma guai a saperlo prima!

* Non è nessuno, ma credendosi tutto, riesce a sembrare qualcuno.

* Niente ci fa perdere più tempo della fretta.

* Donne: diavoli senza i quali la vita sarebbe un inferno.

* La bellezza si vede; il fascino si sente.

* La verità è più facile dirla che conoscerla.

* Quando un’alba o un tramonto non ci danno più emozioni, significa che l’anima è malata.

* "Siamo nati per morire". Se l'avessi saputo prima!

* Com'è difficile parlar bene di qualcuno in sua assenza.

* Se Dio è imperscrutabile nell'aldiqua perché non dovrebbe esserlo nell'aldilà?

* Cìè una sola cosa peggiore di un amore che finisce: uno che ricomincia.

*Ci sono matrimoni felici, ma non ci sono matrimoni perfetti.

* Chiediamo agli altri quelle cose che preferiremmo non fare se venissero chieste a noi.

* Niente mi fa più ridere di chi vuol farmi ridere a qualunque costo.

* L'Italia: un Paese che sta in piedi perché non sa da che parte cadere.

* L'ozio è il padre di quei vizi che ce lo fanno amare.

* Quando si ama, anche la gassosa sa di champagne; quando non ci si ama più, anche lo champagne sa di gassosa.

* Il matrimonio nasce da un equivoco che l'adulterio svela e il divorzio risolve.

* Ricordiamo il bene che abbiamo fatto e il male che ci hanno fatto.

* Scendere a compromessi è un modo come un altro per salire.

* Se tutti si sposano vuol dire che nel matrimonio qualcosa di perverso c'è.

* La fortuna è il nome che diamo al successo altrui.

* Adulteri si nasce; cornuti si diventa.

* Non si è mai felicemente sposati. O si è felici o si è sposati.

* L'italiano non giudica i politici per quello che fanno – o non fanno – nell'interesse della nazione, ma per quello che fanno – o non fanno – nell'interesse suo.

* Diamo volentieri una mano a chi sta in basso purché non salga troppo in alto.

* Il Paradiso è pieno di santi che non hanno avuto abbastanza occasione di peccare.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

* L'italiano vorrebbe più leggi per avere più occasioni di trasgredirle.