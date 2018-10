Lutto a Uomini e Donne: Rocco Di Perna si è suicidato

Un lutto colpisce Uomini e Donne. Rocco Di Perna, tra i partecipanti al trono over, è morto a Stornarella, in provincia di Foggia. A darne notizia sui social è stato Giuliano Giuliani, altro ex partecipante al programma.

Per motivi ancora ignoti, Di Perna si è tolto la vita gettandosi da una finestra del suo appartamento nel primo pomeriggio di ieri. Aveva 78 anni. Inutile per lui la corsa in ospedale: Di Perna è morto per le ferite riportate nella caduta.

La morte di Di Perna ha lasciato sotto shock la comunità della cittadina foggiana.

Uomini e donne, addio a Rocco Di Perna del trono over

Rocco Di Perna aveva partecipato al programma di Maria De Filippi nel 2013 per trovare una nuova compagna. Durante la trasmissione era rimasto colpito da una delle partecipanti, la signora Maria, e le aveva fatto anche una proposta di matrimonio.