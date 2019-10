Rocco Schiavone, le anticipazioni della quarta puntata

Marco Giallini torna nei panni dell'anticonformista, affascinante e burbero Rocco Schiavone, il vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini diventato, dopo il grande successo delle prime due stagioni televisive, uno dei personaggi del piccolo schermo più amati da pubblico e critica. Quattro nuovi attesissimi episodi, in onda su Rai2 il mercoledì in prima serata.

Rocco Schiavone, la terza stagione

Quattro casi intricati e avvincenti: Rocco sarà alle prese con omicidi, furti d'opere d'arte, riciclaggio e ludopatia. Teatro delle indagini ancora una volta la città di Aosta, con le sue meravigliose montagne, ma anche con il suo clima gelido che fanno da contraltare naturale al sangue caldo del romanissimo Schiavone. Tutto riparte dal finale drammatico della stagione precedente. Rocco è in profonda crisi esistenziale per essere stato tradito da Caterina, l'unica persona a cui aveva aperto il suo cuore. Sembra essere stato abbandonato anche dai suoi amici, che ormai vedono in lui più la figura dello 'sbirro' che quella dell'amico. Rocco però va avanti e continua a indagare sulle umane disgrazie che spesso coinvolgono gli ultimi, gli sconfitti. Preti che nascondono segreti, barboni che si azzuffano per una manciata di verdura marcia, lasciata sui marciapiedi del mercato, croupier che sul tavolo da gioco hanno abbandonato più di qualche fiches.

Come sempre, parallele alle indagini, scorrono le sue vicende personali. Dopo il ripudio da parte dei suoi amici di Roma e il tradimento di Caterina, Rocco comprende quanto sia amara la sua solitudine, appena consolata dalla presenza della dolce cagnolina Lupa e del giovane vicino di casa, Gabriele, che Rocco cerca sempre di proteggere.

Rocco Schiavone, quarta puntata: le anticipazioni

Mercoledì 23 ottobre, alle 21.20 su Rai2, 'Fate il vostro gioco', l'ultimo episdio di questa stagione. Rocco, convinto che la soluzione del caso Favre si nasconda nel casinò di Saint Vincent, prosegue li le sue indagini. Nel frattempo, si occupa anche del suicidio di Alessio Duranti, un uomo che aveva perso tutto a causa della sua ossessione per il gioco. Durante le indagini però Rocco riceve una terribile notizia e si ritrova davanti a un bivio: rimanere in Italia e affrontare le sue colpe passate oppure andarsene per sempre?