Rocco Schiavone, le anticipazioni della prima puntata

Rocco Schiavone torna in tv con i suoi tormenti, il suo cinismo e il suo sarcasmo. La seconda stagione della serie ispirata al personaggio dei romanzi di Antonio Manzini, diretta da Giulio Manfredoni, in onda dal 17 ottobre su Rai 2, ogni mercoledì, per quattro prime serate.

Marco Giallini nei panni del protagonista, un poliziotto dal grande talento e con un passato difficile e doloroso. Romano fino al midollo si ritrova costretto dagli eventi a lavorare in una città che odia: Aosta. Ma com'era Rocco prima di quell'evento del passato che lo ha reso una sorta di sopravvissuto? E come è stato superare il dopo? Di certo il presente di Schiavone appare un po' meno noir e lui un po' meno spigoloso del solito, così come la sua città adottiva, che pare finalmente mostrarsi leggermente più calda e accogliente di prima. E mentre il tempo tenta di cicatrizzare le ferite personali, sul campo investigativo Rocco è chiamato a fare luce su una serie di difficili casi, tra omicidi, suicidi, affari di droga e criminali in cerca di vendetta.

Rocco Schiavone, prima puntata: le anticipazioni

In seguito all'omicidio di Adele, Costa e Baldi interrogano Rocco per fare luce sul perché Enzo Baiocchi abbia provato a ucciderlo. Rocco racconta loro la storia che ha rovinato la sua vita. E' il 2007, Rocco vive a Roma e Marina è ancora viva, ma ha scoperto che Rocco arrotonda il suo stipendio con affari illegali. Per questo lo lascia e va via di casa. Nel frattempo, Rocco viene chiamato a indagare sull'omicidio di due ragazzi della borghesia romana, Giovanni e Matteo, che si sono messi nei guai con un pericoloso giro di spacciatori. Con l'aiuto dei suoi amici Furio, Brizio e Sebastiano, risale ai responsabili della morte dei due ragazzi: si tratta di Luigi Baiocchi e Sandro Silvestrelli, due trafficanti di lungo corso. Non gli resta che catturare i due delinquenti in una delicata operazione al porto di Civitavecchia. Schiavone fa centro ma le conseguenze saranno tragiche...