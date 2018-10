Rocco Schiavone, le anticipazioni della seconda puntata

Rocco Schiavone torna in tv con i suoi tormenti, il suo cinismo e il suo sarcasmo. La seconda stagione della serie ispirata al personaggio dei romanzi di Antonio Manzini, diretta da Giulio Manfredoni, in onda dal 17 ottobre su Rai 2, ogni mercoledì, per quattro prime serate.

Marco Giallini nei panni del protagonista, un poliziotto dal grande talento e con un passato difficile e doloroso. Romano fino al midollo si ritrova costretto dagli eventi a lavorare in una città che odia: Aosta. Ma com'era Rocco prima di quell'evento del passato che lo ha reso una sorta di sopravvissuto? E come è stato superare il dopo? Di certo il presente di Schiavone appare un po' meno noir e lui un po' meno spigoloso del solito, così come la sua città adottiva, che pare finalmente mostrarsi leggermente più calda e accogliente di prima. E mentre il tempo tenta di cicatrizzare le ferite personali, sul campo investigativo Rocco è chiamato a fare luce su una serie di difficili casi, tra omicidi, suicidi, affari di droga e criminali in cerca di vendetta.

Rocco Schiavone, seconda puntata: le anticipazioni

Nella puntata dal titolo "Tutta la verità" mentre Enzo Baiocchi - che ha già provato ad ucciderlo - è ancora a piede libero, Rocco viene chiamato a investigare sull'omicidio dei coniugi Moresi, trovati uccisi in casa e in avanzato stato di decomposizione. Il movente dell'omicidio resta oscuro poiché, malgrado i segni di effrazione su una finestra, in casa non sembra mancare nulla. I sospetti si concentrano su Andrea, il figlio tossicodipendente della coppia. Nel frattempo, un nuovo amico fa ingresso nella vita di Rocco, si chiama Gabriele, ha 15 anni, adora il punk-rock e a scuola è un disastro. Pur senza abbandonare i suoi modi rudi, Rocco lo prende sotto la sua ala protettiva. Una chiamata da Roma, però, lo costringe a mettersi in viaggio: il suo amico Sebastiano ha intrapreso una personale battaglia contro il mondo, pur di vendicare la sua donna.