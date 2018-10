Rocco Schiavone, le anticipazioni della terza puntata

Rocco Schiavone torna in tv con i suoi tormenti, il suo cinismo e il suo sarcasmo. La seconda stagione della serie ispirata al personaggio dei romanzi di Antonio Manzini, diretta da Giulio Manfredoni, in onda dal 17 ottobre su Rai 2, ogni mercoledì, per quattro prime serate.

Marco Giallini nei panni del protagonista, un poliziotto dal grande talento e con un passato difficile e doloroso. Romano fino al midollo si ritrova costretto dagli eventi a lavorare in una città che odia: Aosta. Ma com'era Rocco prima di quell'evento del passato che lo ha reso una sorta di sopravvissuto? E come è stato superare il dopo? Di certo il presente di Schiavone appare un po' meno noir e lui un po' meno spigoloso del solito, così come la sua città adottiva, che pare finalmente mostrarsi leggermente più calda e accogliente di prima. E mentre il tempo tenta di cicatrizzare le ferite personali, sul campo investigativo Rocco è chiamato a fare luce su una serie di difficili casi, tra omicidi, suicidi, affari di droga e criminali in cerca di vendetta.

Rocco Schiavone, terza puntata: le anticipazioni

Mentre Rocco si reca in questura assieme a Gabriele per dargli ripetizioni e provare a salvarlo dalla bocciatura, un passante scorge un corpo senza vita galleggiare nella Dora. Si tratta di una donna transessuale di identità sconosciuta, strangolata. Per questa nuova indagine, Rocco deve confrontarsi con Michela Gambino, commissario della polizia scientifica che, oltre a nutrire un grande numero di teorie complottiste, ha anche rilevato l'ufficio del vice-questore. A Roma, intanto, Sebastiano sembra aver perso il senno: minaccia fisicamente la figlia di Enzo Baiocchi nel tentativo disperato di trovarlo. Baiocchi, pur di fuggire, chiede ospitalità e documenti nuovi a Juan Gonzalez Barrio, un malvivente sudamericano con cui ha lavorato in passato, lasciando dietro di sé una scia di sangue...