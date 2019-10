Live, Rocco Siffredi senza freni: il raptus hard dopo il funerale della mamma

(Nel video sopra il faccia a faccia tra Rocco Siffredi e Alda D'Eusanio)

Un fine puntata turbolento domenica sera a 'Live - Non è la d'Urso'. Protagonisti Rocco Siffredi e Alda D'Eusanio, che hanno dato vita a un siparietto tra il bollente e il bacchettone, con il pornodivo accusato di comportamenti deplorevoli. Sotto la lente d'ingrandimento un fatto accaduto qualche anno fa, raccontato da Siffredi in un documentario sulla sua vita.

E' stata la D'Eusanio a dare il 'la': "In un film hai raccontato che sei andato al funerale della tua povera mamma e dopo il funerale, quando eri molto triste, un'amica di tua madre ti ha invitato a casa per un caffè e tu te la sei fatta". Rocco però ha precisato: "Non me la sono fatta". Incalzato, il re del porno ha poi raccontato tutto senza freni: "La signora mi ha stretto. Mi ha detto 'Rocco, siediti su queste gambe perché ti ho cresciuto io'. Mi sono seduto e lei mi stringeva. Lei continuava a stringermi, continuava a stringermi..."

Scompiglio in studio, con Barbara d'Urso che imbarazzata chiedeva a Alda D'Eusanio di non provocarlo più. Troppo tardi.

"E' orrendo - ha risposto la conduttrice ospite del programma -. Non ti vergogni? E' la cosa più orrenda che si possa fare. Al funerale della propria madre". "Io non ho vergogna - ha tagliato corto Rocco -. Io sono sincero, racconto tutto".