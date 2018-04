Rocio Munos Morales è la Milly Carlucci spagnola: a lei la conduzione di "Ballando" in Spagna

Rocio Munos Morales torna in Spagna, ma solo per lavoro. La modella e attrice, compagna di Raoul Bova, ha annunciato sui social di essere al settimo cielo per una nuova esperienza televisiva che la rivuole nel suo paese natale. La Morales, infatti, condurrà, con il giornalista Roberto Leal, Bailando con las estrellas, l'edizione spagnola di Ballando con le stelle.

E' su Instagram che Rocio ha dato l'annuncio, sottolineando anche che Roma e, soprattutto, la sua famiglia le mancheranno moltissimo:

“Amo l’Italia e la mia casa ormai è Roma, ma questa nuova avventura in Spagna mi rende particolarmente felice perché mi riporta vicino alla mia famiglia ed è un po’ come tornare alle radici, in un programma che in qualche modo mi ha lanciata nel mondo dello spettacolo quando ancora ero una ragazzina. L’Italia - ha comunque sottolineato - continua a regalarmi tanta fortuna, in amore come nella mia vita professionale".

Alcune settimane fa, Rocio Morales era stata ballerina per una notte a Ballando con le stelle, con il compagno Raoul Bova e, prossimamente, toccherà direttamente a lei prendere le redini del programma nell'edizione iberica dello show danzante. Sarà lei, dunque, la Milly Carlucci spagnola.

Sicuramente si tratta di una bella occasione per Rocio Munos Morales, che potrebbe lanciarla anche come conduttrice tv in Spagna e non solo.

Ad attenderla è una doppia prova: quella di tenere un palcoscenico impegnativo, come quello di Bailando con las estrellas e quella di stare, per qualche settimana, lontano dal suo Raoul e, forse, anche dalla sua Luna, la figlia di 2 anni avuta proprio dall'attore. Come se la caverà Rocio in questa nuova avventura?