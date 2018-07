Mentana sta con Salvini? Il "no" alla campagna Rolling Stone

"Quando voglio dire qualcosa, la dico". Non usa mezzi termini Enrico Mentana, tirato in ballo da Rolling Stone nella campagna contro il ministro dell'Interno Matteo Salvini. La rivista musicale ha fatto anche il suo nome nel lungo elenco di personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura che si oppongono alle severe politiche del leader leghista.

Il giornalista però si dissocia su Facebook: "Non credo agli appelli o alle prese di posizione perentorie e che servono solo a scopi identitari, o a volte peggio mirano a un po' di pubblicità gratuita. Oggi il mensile Rolling Stone fa una scelta perfettamente legittima: una copertina arcobaleno con la scritta 'Noi non stiamo con Salvini', e poi più in piccolo 'Da adesso chi tace è complice'. E poi nelle pagine interne una raccolta di pareri e frasi di 'musicisti, attori, scrittori e figure legate allo showbiz e alla tv'".

"Scelta legittima - spiega Mentana - ma che non condivido. Il giornalismo è fatto di racconto e di confronto delle idee, di attacco alle posizioni ritenute sbagliate, o perfino pericolose. Mai però la scelta di una persona liberamente eletta come bersaglio, come uomo nero. Con sorpresa ho trovato il mio nome tra gli aderenti a questa iniziativa (a meno che 'Enrico Mentana, giornalista' non sia un omonimo). E' un caso di malcostume, trasandatezza, sciatteria? Non so, non ho ancora letto la rivista. So però che il suo direttore mi aveva chiesto l'adesione, e la risposta è stata chiara... 'No'".

Simpatia per il ministro leghista? Su questo Mentana è una tomba, ma la figuraccia è servita.