‘Romanzo famigliare’, le anticipazioni della quinta puntata

Ivan è confuso: non riesce a capire se quello che prova per Micol ( Fotini Peluso ) sia solo amicizia o sia qualcosa di più. Deve inoltre decidere se sottoporsi o meno all'operazione che gli potrebbe ridare l'udito.

La vita di Oriana Fallaci diventa un film, "L'Oriana", evento al cinema in una versione breve solo il 3 e 4 febbraio, e in due puntate integrali su Rai1, il 16 e 17. Una biografia sulla scrittrice e giornalista, sulla donna che si è fatta strada come reporter di guerra in un mondo di uomini, che ha il volto di Vittoria Puccini