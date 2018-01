Romanzo famigliare, le anticipazioni dell'ultima puntata

‘Romanzo famigliare’, stasera lunedì 29 gennaio, appuntamento con l’ultima puntata della serie tv in onda su Rai Uno.

I telespettatori della fiction interpretata da Vittoria Puccini, Guido Caprino e Giancarlo Giannini, scritta e diretta da Francesca Archibugi, conosceranno l’epilogo di una storia che ha appassionato milioni di italiani, per sei settimane fidelizzati alla saga della famiglia Liegi.

Romanzo familiare, anticipazioni ultima puntata del 29 gennaio

La holding familiare sembra ormai sull’orlo del fallimento. La fuga di Mariuz e la scoperta della malattia di Gian Pietro rischiano di far precipitare ulteriormente il titolo in borsa, per cui Emma decide che è il momento di prendere in mano la situazione.

Mariuz, l'amministratore delegato della Fondazione Liegi e braccio destro di Gian Pietro Liegi, è fuggito da Livorno e questo contribuisce ad accelerare la crisi della holding.

Emma cerca conforto nel marito Agostino e dopo molte tensioni, tra loro torna finalmente l'amore e l'intimità di un tempo.

Per Micol, intanto, si avvicina il momento del parto. La ragazzina è spaventata e cerca conforto nei genitori anche per comprendere i propri sentimenti, divisi tra Federico, il padre della sua bambina, e Ivan, l’amico del quale si è innamorata.

Quando Micol partorisce, tutto nel suo cuore diventa più chiaro. E alla fine, un colpo di scena arricchirà la gioia di essere diventata mamma.