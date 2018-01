"Romanzo famigliare", le anticipazioni della quarta puntata

Martedì 16 gennaio, alle 21:25 su Rai 1, la quarta puntata di "Romanzo Famigliare". Un racconto che mette in luce le tante contraddizioni, ma anche le grandi similitudini generazionali che dividono, e allo stesso tempo uniscono, le vite dei componenti della famiglia Liegi, una delle casate di origine ebraica più in vista di Livorno con mani in pasta tra petrolio e cantieri navali.

Un family drama animato da uno sguardo pieno di verità emotiva, in sei prime serate tv. Con Vittoria Puccini, Guido Caprino, Fotinì Peluso, Marco Messeri, Anita Kravos, Andrea Bosca e con la partecipazione di Anna Galiena e Giancarlo Giannini, arriva la prima serie tv Rai firmata da Francesca Archibugi.

"Romanzo famigliare", la quarta puntata

Dopo tanta attesa, arriva il responso del DNA: Agostino è il padre di Micol, come Emma aveva sempre sostenuto. Giorgio, che sperava in questa paternità per risolvere i suoi problemi economici, per attirare l'attenzione dei Liegi simula un tentativo di suicidio. Micol, intanto, quando mancano ormai pochi mesi dalla nascita della bambina, va a dare l'esame di solfeggio a Roma e incontra Federico, il suo insegnante di clarinetto e papà ignaro del bambino.