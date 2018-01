‘Romanzo famigliare’ sbaraglia la concorrenza: pieno di ascolti per la quarta puntata

Fermo a 2.892.000 spettatori pari al 12% di share, il film ‘ Ma che bella Sorpresa’ con Claudio Bisio e Valentina Lodovini trasmesso da Canale 5 che non è riuscito a bissare il testa a testa di lunedì 15 gennaio, quando ha calato l’asso di ‘Perfetti sconosciuti’ in concorrenza con la puntata della serie.

Ancora un grande successo per la fiction ‘Romanzo famigliare’, che con la quarta puntata trasmessa ieri su Rai Uno, ha raggiunto l’ennesimo ragguardevole risultato in termini di ascolti.

La vita di Oriana Fallaci diventa un film, "L'Oriana", evento al cinema in una versione breve solo il 3 e 4 febbraio, e in due puntate integrali su Rai1, il 16 e 17. Una biografia sulla scrittrice e giornalista, sulla donna che si è fatta strada come reporter di guerra in un mondo di uomini, che ha il volto di Vittoria Puccini