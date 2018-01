"Romanzo Famigliare", bene la seconda: così i Liegi battono Ficarra e Picone

Dopo la sonora sconfitta all'Auditel contro Checco Zalone, "Romanzo Famigliare" si prende la rivincita. La seconda puntata della fiction di Rai 1 con Vittoria Puccini è stata seguita da 5 milioni e 434 mila telespettatori, oltre un milione in più rispetto al film di Ficarra e Picone in onda su Canale 5, "Andiamo a quel paese". Se il comico pugliese è invincibile nella gara degli ascolti, lo stesso non si può dire della coppia siciliana.

Ottimo risultato anche per l'esordio della terza stagione di "Stasera tutto è possibile", su Rai 2, visto da oltre 2 milioni di telespettatori, mentre #cartabianca, su Rai 3, non ha raggiunto nemmeno il milione.

Gli ascolti di martedì 9 gennaio

Rai 1, 5.434.000 spettatori (share 21.8%) per "Romanzo famigliare";

Rai 2, 2.079.000 spettatori pari (share 8.7%) per "Stasera tutto è possibile";

Rai 3, 800.000 spettatori (share 3.4%) per "#cartabianca";

Canale 5, 3.887.000 spettatori (share 15.9%) per "Andiamo a quel paese";

Italia 1, 1.690.000 spettatori (share 7.3%) per "L'Uomo d'Acciaio";

Rete 4, 832.000 spettatori (share 3.4%) per "Sorvegliato Speciale";

La7, 1.527.000 spettatori (share 6.6%) per "DiMartedì"